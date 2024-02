Brytyjczycy ostrzegają. Piszą o potężnej broni Rosjan

Z oficjalnie dostępnych informacji wynika, że mierzący ok. 9 m długości pocisk hipersoniczny Cyrkon może osiągać prędkość do 9 Machów, czyli ponad 11 tys. km/h. Jego zasięg jest natomiast szacowany na 1 tys. km. Został zaprojektowany z myślą o rosyjskiej marynarce wojennej. Rosjanie deklarowali, że może być wystrzeliwany z okrętów podwodnych, a także z jednostek nawodnych.

"Jest możliwe, że K-300, rosyjski lądowy system służący do obrony wybrzeża, został przystosowany do tego celu. Jeśli jego użycie zostanie potwierdzone, byłoby to poważnym wyzwaniem dla ukraińskiej obrony powietrznej ze względu na jego szybkość i zwrotność. Jest możliwe, że Rosjanie testują nowy system broni w realnym środowisku konfliktu, aby uzyskać pewność co do niego i zademonstrować możliwości" - czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony.