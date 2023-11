Ukraińcy będą pierwsi. Wkrótce w ich ręce trafią Caracale

Długość jednego Caracala to ok. 4,5 m przy szerokości i długości ok. 1,8 m. Masa własna wynosi natomiast niespełna 5 tys. kg, a za rozpędzenie całej konstrukcji do prędkości maksymalnej 130 km/h (na drodze) odpowiada jednostka napędowa Mercedesa generująca moc na poziomie 249 KM. Producent zaznacza, że wóz może być oferowany w kilku różnych wariantach, np. jako transporter personelu, wozu rozpoznawczego, ambulansu lub wozu dowodzenia.