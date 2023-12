Przegrał starcie z orłem. Supernowoczesny myśliwiec zostanie wycofany ze służby

Pechowy i bardzo kosztowny incydent miał miejsce w styczniu 2022 r. Myśliwiec wystartował z lotniska wojskowego w Cheongju. Będąc na wysokości nieco ponad 300 m zderzył się z ok. 10-kilogramowym orłem. Pilot został zmuszony do "twardego lądowania" (nie otworzyło się podwozie) i wyszedł z całej sytuacji bez szwanku. Analizowanie start i szacowanie kosztów naprawy myśliwca trwało bardzo długo. Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap przekazała, że wreszcie zapadła ostateczna decyzja - maszynę spisano na straty.

Koszt odrestaurowania uszkodzonego F-35A został wyliczony na ok. 107,6 mln dolarów. To więcej niż koszt pozyskania nowego egzemplarza.

Koreańczycy brali pod uwagę także długi okres potrzebny na ewentualne naprawy i inne kwestie formalne potrzebne do przywrócenia maszyny do służby. Obecnie rozważane są różne sposoby wykorzystania wycofanej maszyny, w tym używanie jej jako stanowiska szkoleniowego dla pilotów lub egzemplarza do szkoleń dla techników.

F-35 to jednomiejscowy myśliwiec wielozadaniowy. Cechuje się długością ponad 15 m i rozpiętość skrzydeł sięgającą prawie 11 m, a także o obniżoną wykrywalnością w locie. Jest w stanie osiągać prędkość nawet 1,8 Ma (ponad 2000 km/h) i operować na pułapie do 15 m. Wariant F-35A to samolot startujący i lądujący w sposób konwencjonalny (CTOL - Conventional Take-off and Landing).