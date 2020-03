Broń o gigantycznym zasięgu. Dosięgnie Moskwy z Warszawy. Wyciekły zdjęcia działa armii USA

Armia USA może pochwalić się bronią o nieprawdopodobnie dalekim zasięgu? Wszystko na to wskazuje. Do sieci właśnie trafiły zdjęcia przedstawiające superdziało SLRC. Choć nie znamy wszystkich szczegółów, jednego możemy być pewni - armata będzie postrachem wrogów.

Niesamowite osiągi mają być możliwe za sprawą silników ramjet w pociskach, dzięki którym te będą mogły rozpędzić się do prędkości ok. 2060 metrów na sekundę. Na zdjęciach możemy zobaczyć ogromną armatę na pokładzie ciężarówki M1070, służącej głównie do transportowania czołgów M1A2 Abrams. Porównując znane wymiary pojazdu z działem, można wywnioskować, że jego lufa powinna mieć nawet kilkanaście metrów długości.