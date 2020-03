USA zmienia zasady wojenne. Dotyczą one pola walki

Pentagon ogłosił oficjalne przyjęcie nowych zasad etycznych wykorzystania sztucznej inteligencji na polu walki. Departament Obrony USA chce jak najszybciej wprowadzić wojskowe rozwiązania AI.

Zasady zostały opracowane przez Defense Innovation Board. Jak informuje Associated Press, komisja już w październiku zeszłego roku wydała zalecenia dla Pentagonu w sprawie postępowania ze sztuczną inteligencją w trakcie walki.

Zasady od byłego dyrektora Google

Na czele komisji stanął były dyrektor generalny Google – Eric Schmidt. Zdaniem AP jest to dość duża niespodzianka, bo w 2018 roku, po protestach pracowników, Google rozważało rezygnację z projektu Departamenty Obrony dotyczącego właśnie sztucznej inteligencji .

Wdrożone zasady są rozwinięciem zaleceń zawartych w raporcie z końca 2019 roku. Wynika z nich, że prowadzone działania powinny być: odpowiedzialne, sprawiedliwe, identyfikowalne, niezawodne i sterowne (łatwe do zarządzania). Co to tak naprawdę znaczy?