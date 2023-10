Broń nuklearna USA. Kongres chce by była w gotowości

Modernizacja arsenału nuklearnego USA ma na celu zapewnienie, że między kontynentalne pociski z głowicami atomowymi przetrwają i będą "gotowe do użytku" w przypadku wystąpienia nuklearnej agresji ze strony Rosji lub Chin. Odpowiednio duża część arsenału nuklearnego powinna zostać zabezpieczona, by móc zostać wykorzystana do odwetowego uderzenia w potencjalnego agresora. Oczywiście nie są to jedyne przygotowania USA na wypadek agresji z drugiej strony Pacyfiku. Amerykanie gromadzą też krytyczne zapasy amunicji oraz zabezpieczają łańcuchy dostaw krwi dla żołnierzy i cywilów, którzy mogą jej potrzebować w trakcie potencjalnego konfliktu.