Szatan ma następcę. Najpotężniejsza broń jądrowa w służbie Rosji

Pociski SS-18 Satan przez lata pozostawały najpotężniejszymi pociskami hipersonicznymi. W 2006 r. Ukraina zobowiązała się do ich serwisowania, ale na początku 2023 r. wypowiedziała tę umowę . Rosja nie miała własnego serwisu tej broni i była skazana na sąsiada. Miała zamiar wycofać ją do końca 2022 r., ale wojna, którą zainicjowała, doprowadziła do zmiany tych planów.

SS-18 Satan (choć w zasadzie oficjalna nazwa to R-36M2 Wojewoda) to międzykontynentalny pocisk balistyczny, którego długość wynosi 34,3 m, a zasięg dochodzi do 16 tys. km. Równocześnie jest w stanie przenosić nawet 10 głowic termojądrowych o mocy 500 kT każda. To istny niszczyciel miast.