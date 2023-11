Brawurowa akcja Ukraińców. Uderzyli w dwa rosyjskie okręty desantowe

Wiadomo, że uszkodzonymi jednostkami były okręty klasy Serna. To kutry desantowe projektu 11770, które już wcześniej wykorzystywano m.in. do transportu sprzętu i żołnierzy na okupowaną Wyspę Węży. Okupanci używają ich również do ewakuacji.

Długość tego typu okrętów to ok. 25 m, ich szerokość wynosi natomiast 5,66 m. Mogą pomieścić do 45 ton ładunku i 92 uzbrojonych żołnierzy. Są napędzane przez dwa silniki wysokoprężne o mocy 4000 KM i rozwijają prędkość do 30 węzłów.