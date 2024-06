Bomba leżała obok miasta. Nie mogli jej ruszyć

Znaleziony w obwodzie zaporoskim niewybuch to jedna z popularniejszych bomb, której w trakcie konfliktu w Ukrainie używają Rosjanie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż należy ona do grupy pocisków typu "odpal i zapomnij", a ponadto jest wysoce skuteczna, co jest zasługą masy przekraczającej 500 kg. KAB-500 powstała na bazie FAB-500 i występuje obecnie w ośmiu różnych wersjach.