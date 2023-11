Bojowy, bezzałogowy odrzutowiec Sinyar. Budują go Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie

Sinyar to bojowy bezzałogowiec z napędem odrzutowym. Maszyna ma przenosić 450 kg ładunku, osiągać prędkość 545 km/h i wznosić się na wysokość do ok. 10 km. Jej konstrukcja bazuje na polskim odrzutowcu Flaris LAR1, który został zmodyfikowany i przebudowany, co wymagało m.in. usunięcia 2-osobowej kabiny.