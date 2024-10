Boją się Iranu? Izrael chce transferu potężnej broni z USA

Ściągnięcie tego systemu do Izraela ma być jednym z etapów przygotowań do odparcia kolejnego zmasowanego ataku ze strony Iranu. Podczas ostatniego z nich Izrael został ostrzelany m.in. pociskami balistycznymi. Jest to groźna broń, ponieważ tego typu pociski po wystrzeleniu osiągają bardzo duże prędkości (nawet 5 Ma). Istnieje niewiele systemów przeciwlotniczych, które mogą sobie skutecznie radzić z pociskami balistycznymi.