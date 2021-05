Boeing X-37B Sił Powietrznych USA może przenosić głowice jądrowe. Tak uważa Rosja

Jak podaje Sputnik News, w sobotę 22 maja Yan Novikov podczas spotkania "New Knowledge" przekonywał, że "mniejsze statki kosmiczne mogą przenosić do trzech głowic nuklearnych, a duże do sześciu". Novikov odnosił się do Boeinga X-37B, czyli bezzałogowego wahadłowca stworzonego do testowania technologii kosmicznych. Mężczyzna wspomniał też, że Stany Zjednoczone planują rozmieścić osiem takich samolotów do 2025 roku.