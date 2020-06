Druga połowa XX wieku to wyścig zbrojeń pomiędzy światowymi potęgami, USA i ZSRR. Wtedy światło dzienne ujrzały najodważniejsze prototypy samolotów latających z ogromnymi prędkościami. Myśliwce przewagi powietrznej, strategiczne bombowce, samoloty szpiegowskie i samoloty eksperymentalne, które powstały w zaledwie kilku egzemplarzach osiągały szybkości przekraczające 2,5-krotną prędkość dźwięku. Niektóre z nich latają unowocześnione do dziś. Inne zaś odeszły do historii. Oto 8 najszybszych samolotów w historii.