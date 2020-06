Air France wznawia loty do Polski. Co na to rodacy? Nowe badanie potwierdza kryzys w branży

Air France i KLM wznawiają loty do Polski, wcześniej podobną decyzję ogłosiły Wizz Air i Ryanair. Co na to nasi rodacy? Z najnowszego badania IRBIS wynika, że 20 proc. pasażerów zrezygnuje z latania, zaś blisko połowa obawia się zarażenia koronawirusem.

Air France i KLM wznawiają loty do Polski. Czy rodacy chcą latać? Nowe badanie (Flickr)