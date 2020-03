Boeing 737 MAX znów ma problemy. To, co znaleziono w samolotach, jest "nie do przyjęcia"

Boeing może mówić o prawdziwym pechu, który nie odstępuje na krok samolotów 737 MAX. Tym razem w zbiornikach paliwa maszyn znaleziono śmieci i odłamki przeróżnych przedmiotów. - To absolutnie niedopuszczalne - przekazał pracownikom szef programu 737.

Boeing robi wszystko co może, aby ich maszyny mogły jak najszybciej wznieść się z powrotem w powietrze. Firma jest w trakcie naprawiania wad i liczy na to, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wyda zgodę na powrót do latania w połowie 2020 roku.