Boeing 737 MAX wróci do służby jeszcze w tym roku? 450 samolotów czeka w gotowości

Boeing 737 MAX pomyślnie zakończył kolejne testy lotnicze FAA. Firma zaznacza, że wszystko wskazuje na to, iż Federalna Administracja Lotnictwa zbliża się do końca procesu ponownej certyfikacji. Przedstawiciele koncernu są dobrej myśli. Ich zdaniem uziemione w 2019 roku maszyny, powrócą do służby jeszcze pod koniec bieżącego roku.