Boeing 737 MAX uziemiony przynajmniej do połowy roku. Kolejne problemy giganta

We wtorek Boeing przyznał, że 737 MAX będzie objęty zakazem lotów jeszcze przez kilka miesięcy. Zakaz ma obowiązywać co najmniej do połowy roku. Jako pierwsze informacje o tym podały agencja Bloomberg i stacja CNBC.

Boeing 737 MAX pozostanie uziemiony. (East News, Fot: AP/Associated Press/East News)

Początek nowego roku nie należy do najszczęśliwszych dla Boeinga. Okazało się, że 737 MAX nie dostanie zgody na loty w najbliższych miesiącach, o czym koncern informował we wtorek.

Boeing dalej uziemiony

Komunikat sprawił, że akcje Boeinga spadły o 5 proc. na Wall Street. To kolejny cios dla firmy. Samoloty zostały uziemione w marcu 2019 roku po dwóch katastrofach z udziałem 737 MAX. W wypadkach Lion Air i Ethiopian Airlines zginęło łącznie 346 osób. Jako prawdopodobną przyczynę wypadków podaje się wadliwe oprogramowanie systemu MCAS.

Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) przyznała, że nie wyznaczyła żadnego terminu zakończenia procedury certyfikacyjnej. FAA podkreśla jednak, że Boeing 737 MAX musi spełniać najwyższe standardy jakości, aby ponownie wzbić się w powietrze.

Boeing z kolejnymi błędami

W piątek Boeing informował, że w oprogramowaniu 737 MAX znaleziono kolejny błąd, który opóźnia certyfikację.

- Naszym najwyższym priorytetem jest to, by 737 Max był bezpieczny i spełniał wszystkie wytyczne urzędów regulacyjnych – zapewniali przedstawiciele Boeinga.