Boeing 737 MAX wróci do latania? Wkrótce europejskie testy

Boeingi 737 MAX mogą wrócić do komercyjnego latania jeszcze przed końcem 2020 roku - informowali niedawno przedstawiciele koncernu. Maszyny pomyślnie przeszły kolejne testy lotnicze w Stanach Zjednoczonych, po których Federalna Administracja Lotnictwa opublikowała listę zmian, jakie producent musi wprowadzić, aby samoloty mogły wrócić do służby.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że Boeing będzie musiał zająć się m.in. aktualizacją oprogramowania do sterowania lotem oraz przeszkoleniem załogi w zakresie zaktualizowanych procedur . Firma będzie musiała także zaktualizować, sprawdzić i ponownie certyfikować każdy samolot 737 MAX. Ponadto wyśle specjalne materiały szkoleniowe do wszystkich przewoźników.

- Chociaż Boeing ma przed sobą jeszcze kilka działań do zamknięcia, oceniamy, że ogólna dojrzałość procesu przeprojektowania jest na tyle wystarczająca, aby przejść do lotów testowych - informuje EASA. Agencja dodaje, że wspólnie z FAA robią wszystko co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić samoloty do latania.