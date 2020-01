Boeing 737 Max to przykry wyjątek. 2019 jednym z najbezpieczniejszych w historii

Po katastrofie samolotów Boeinga i wypadku w Rosji boisz się wsiadać na pokład? Zupełnie niepotrzebnie. Według fachowych analiz, 2019 rok był jednym z najbezpieczniejszych w historii lotnictwa.

10 marca 2019 r. rejsowy lot z Addis Abeby do Nairobi zakończył się tragicznie o godz. 6:44 czasu polskiego, po zaledwie 6 minutach od startu. Zginęło 157 osób. Była to druga katastrofa z udziałem Boeinga 737 Max - do pierwszej doszło w październiku 2018 roku - co spowodowało, że od tego czasu samoloty do dziś są uziemione. A zaufanie do producenta zmalało.