WHO bez wsparcia USA. Donald Trump w ogniu krytyki. Bill Gates komentuje

WHO odpowiedziało na zarzuty, jednak nie powstrzymało to decyzji prezydenta USA przed wstrzymaniem dalszego wsparcia dla Organizacji. Będzie to niewątpliwie duży cios dla WHO, ponieważ USA wpłacała do tej pory ok. 450 mln dolarów, które stanowiły ok. 7,5 proc. całego budżetu Światowej Organizacji Zdrowia.