Bill Gates ufunduje program testów na koronawirusa

Drugi najbogatszy człowiek na świecie, Bill Gates, ufunduje program zdalnego testowania na obecność koronawirusa. Program dotyczy jedynie rejonu amerykańskiego miasta Seattle.

W regionie Seattle odnotowano do tej pory 71 przypadków zakażeń koronawirusem i 15 zgonów z powodu choroby COVID-19. Prawdziwa liczba zakażonych może być jednak znacznie wyższa. Trevor Bedford biolog z Centrum Badania Nowotworów Freda Hutchinsona oszacował, że przypadków zakażeń w Seattle może być nawet 300, co może się rozwinąć do 12 tysięcy do końca marca.