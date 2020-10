Bill Gates: pandemia koronawirusa w bogatych krajach skończy się pod koniec 2021 roku

Gates jest zdania, że ludzie z całego świata będą sięgali głównie po szczepionkę wynalezioną na zachodzie. Wśród najpoważniejszych kandydatów do opracowania skutecznego preparatu przeciwko COVID-19 wymienia się obecnie koncerny: AstraZeneca, Pfizer i BionTech . Miliarder podkreśla, że choć prace nad szczepionką prowadzą również Chińczycy i Rosjanie, to żaden z ich leków nie jest badany w tzw. trzeciej fazie, pod nadzorem wiarygodnego regulatora.

Przypomnijmy, że zdaniem WHO, pierwsza szczepionka na koronawirusa może zostać opracowana do końca tego roku, jednak finalizacja badań oraz zatwierdzenie preparatu nie spowodują zakończenia pandemii. Naukowcy ze Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że niezwykle ważnym etapem będzie produkcja leku oraz rozprowadzenie go po całym świecie, a także przekonanie ludzi do tego, że warto się zaszczepić.