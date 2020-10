Koronawirus zabija też młodych ludzi. Naukowcy przeanalizowali najnowsze dane

Choć koronawirus SARS-CoV-2 największe zagrożenie stanowi dla osób starszych, to wywołana przez niego choroba może mieć fatalne konsekwencje także dla młodych pacjentów. Naukowcy z Brigham and Women's Hospital przeanalizowali dane dotyczące ponad 3 tysięcy pacjentów w wieku od 18 do 34 lat, którzy byli hospitalizowani z powodu COVID-19 w ponad 400 placówkach. Okazuje się, że śmiertelność wśród nich była relatywnie duża.