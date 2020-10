Kościół wolny od koronawirusa? Ksiądz został wprowadzony w błąd

- Zostało to opracowane przez specjalistów z NASA. To są technologie kosmiczne - mówił kilka dni temu ks. Jan Karlak w trakcie nabożeństwa w nowotarskim kościele . Informacja szybko wzbudziła zainteresowanie nie tylko wiernych, ale i internautów. Koronawirus miał już być dla wiernych niestraszny.

Technologia ma polegać na powstawaniu nadtlenku wodoru za pomocą fotokatalizy, promieniowania UVC i utleniania tlenku tytanu. System działa non stop i jest zamontowany w systemie wentylacji samego kościoła. Nie wszyscy jednak są przekonani o jej skuteczności.

Redakcja serwisu nowytarg24.tv dotarła do Marcina Malickiego, prezesa firmy Activtek. Twierdzi on, że technologia w kościele w Nowym Targu nie jest stworzona przez NASA, lecz przez Chińczyków. - Jest to kopia naszej technologii z wyglądu. Nie mają certyfikatów - mówi Malicki o chińskiej technologii V1.