Bill Gates o szczepionce na koronawirusa. Padła data, kiedy może trafić na rynek

Gates, którego organizacja filantropijna, The Bill & Melinda Gates Foundation, wydała miliardy na finansowanie kilku producentów leków , aby zaoszczędzić czas na produkcji szczepionki, powiedział, że możemy zobaczyć szczepionkę wcześniej, niż nam się wydaje.

- Przy odrobinie szczęścia dwie lub trzy z sześciu szczepionek, które są teraz w trzeciej fazie badań klinicznych, trafią na rynek na początku przyszłego roku - podał miliarder w rozmowie z naczelnym Yahoo Finance, Andym Serwerem podczas All Markets Summit. - Firma Pfizer, z którą współpracuje fundacja, ma duże doświadczenie w opracowywaniu szczepionek i dobrze zaplanowała swoje badania.

Bill Gates uważa również, że brytyjska AstraZeneca oraz Johnson and Johnson, Novavax, Moderna i Sanofi dostarczą szczepionki na początku przyszłego roku. Zaznaczył jednak, że nawet jeśli kilka z tych firm przejdzie ostatnią fazę badań klinicznych, nie oznacza to, że ich działanie będzie doskonałe.

"Nie wrócimy do normalności"

Bill Gates w tym samym wywiadzie wspomniał również, że opracowanie szczepionki niestety nie będzie oznaczać "powrotu do normalności" . Wskazał na problemy, których możemy spodziewać się nawet jesienią 2021 roku . Zaznaczył jednak, że szczepionka będzie kluczowa w powstrzymaniu pandemii.

- Musimy zaszczepić ponad 70 proc. populacji , jeśli naprawdę chcemy obniżyć liczbę zakażeń. Jednak tak długo, jak ta choroba będzie istnieć w dowolnym miejscu na świecie, to ryzyko ponownej infekcji zawsze będzie istnieć - dodał Gates. Miliarder nie zostawił bez komentarza wszystkich miłośników teorii spiskowych:

- Fala szalonych opowieści o szczepionce, czy o tym, że jest to spisek oparty na moich złych intencjach, to jest element, którego w ogóle bym się nie spodziewał - powiedział Gates. Wyraził również nadzieję, że opinia miłośników takich teorii nie wpłynie na chęć przyjęcia szczepień przez większą część populacji. - Nadal mam nadzieję, że ci ludzi zrozumieją, że przyniesie to korzyść całej populacji i również się zaszczepią oraz będą nosić maseczki - dodał.