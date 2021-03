Bill Gates o kryzysie klimatycznym. "Będzie gorzej niż w czasie II wojny światowej"

Wywiad zorganizowany z okazji premiery książki szeroko nawiązuje do najważniejszych problemów, z jakimi się obecnie borykamy, tj. z pandemią oraz kryzysem klimatycznym. W rozmowie miliarder odniósł się m.in. do zarzutów, jakoby stał za pandemią koronawirusa, ponieważ w 2015 "przewidział" jej nadejście.

Podkreślił m.in., że "to właśnie nasza fundacja jest największym prywatnym sponsorem, który tworzy fabryki szczepionek". Dodał również, że media cyfrowe umożliwiają szybki obieg informacji, nie tylko prawdziwych, ale również fake-newsów , więc aż tak nie dziwią go liczne teorie spiskowe .

Bill Gates o kryzysie klimatycznym

- Zazwyczaj, kiedy dochodzi do katastrofy, to nasz horyzont czasowy mocno się skraca, bo trzeba rozwiązywać bieżące problemy. Zaś klimat pogarsza się stopniowo, z roku na rok, więc naprawdę złe rzeczy będą działy się dopiero pod koniec wieku - powiedział Gates.

- Jestem pod dużym wrażeniem tego, że teraz gdy są wdrażane te plany odbudowy gospodarki po pandemii - w tym również w Europie - to bardzo dużo pieniędzy jest inwestowane nie tylko w tworzenie miejsc pracy dla odbudowy gospodarczej, ale również w projekty, które obniżają emisję gazów cieplarnianych - dodał.

Gates zauważył również, że ciężko jest przewidywać, jakie będą konsekwencje zmian, ponieważ na Ziemi nie było jeszcze sytuacji, która wymuszałaby tak szybkie zmiany w ekosystemach. Prowadzi to do szybkiego wymierania gatunków, nawet tych, których jeszcze nie mieliśmy szansy odkryć, co potwierdzają badacze.