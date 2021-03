Lato przez pół roku? Takie zmiany przewidują eksperci i nie jest to nic dobrego

Swoje badania chińscy naukowcy oparli zarówno o dane historyczne (z lat 1952–2011), jak i modele klimatyczne, próbując przewidzieć przyszły rozwój sytuacji. Z ich badań wynika, że do 2100 klimat na półkuli północnej może się diametralnie zmienić , co będzie miało daleko idące konsekwencje dla środowiska, rolnictwa oraz zdrowia ludzkiego.

Badania wskazały, że pomiędzy rokiem 1952 a 2011 średnia długość lata wzrosła z 78 do 95 dni w roku; zima skróciła się z 76 do 73 dni; wiosna ze 124 do 115 dni, a jesień z 87 do 82 dni. Zima rozpoczyna się później niż kiedyś, a wiosna i jesień - wcześniej. Największe zmiany można zaobserwować w obszarze Morza Śródziemnego i Wyżyny Tybetańskiej.