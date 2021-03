Koniec lasów, jakie znamy? Naukowcy alarmują: coraz częściej lasy nie odrastają

Specjalistka podkreśla, że są rejony świata, gdzie pożary lasów są potrzebne. Na zachodzie Ameryki Północnej mniejsze drzewa w nich giną, by zrobić miejsce dla innych; inne gatunki potrzebują pożarów, by uwalniać nasiona.

- Teraz jest dobry czas, by zwiedzić nasze parki narodowe z ich wielkimi drzewami. To może być ostatni moment na to, zanim znikną - powiedział Nate McDowell z Pacific Northwest National Laboratory. Zdaniem eksperta za ok. 30 lat w USA może zniknąć połowa drzew iglastych.