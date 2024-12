Jak podaje portal Defence-UA białoruscy wojskowi ogłosili wprowadzenie do użytku systemu satelitarnego "Kuliś", który ma być odpowiednikiem Starlinka od SpaceX. Informację tę przekazał szef łączności białoruskich sił zbrojnych, Wadim Romanow, w programie emitowanym w białoruskiej telewizji.

Taki terminal DIY nawet mimo posiadania możliwości zbliżonych do oryginału to jest bezużyteczny, ponieważ nie zawiera oprogramowania i nie jest autoryzowaną stacją od SpaceX. Co więcej, białoruski "Kuliś" ma starą antenę satelitarną znaną z początku lat 2000. XXI wieku.