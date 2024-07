Rosja straciła rezerwy. Ekspert wyliczył straty

Wśród najpopularniejszych maszyn wykorzystywanych przez Rosjan w konflikcie w Ukrainie na podium znajdują się czołgi T-72 oraz transportery BMP-2 i MT-LB. Tak jednak było na początku wojny, na co zwraca uwagę Kowalenko. Dziś jednak najliczniejsze niegdyś pojazdy stały się rzadkością. Mowa o MT-LB, które obecnie w zasadzie niemal całkowicie zniknęły z pola bitwy.

Straty sięgają tysięcy sztuk

Analitycy wyliczają, że do tej pory udokumentowano na zdjęciach lub nagraniach zniszczenie 1180 transporterów MT-LB. Nie są to jednak całkowite straty, które dotknęły Rosjan. Kowalenko uważa, że tę liczbę należy pomnożyć przez 2,5 – wówczas można uzyskać realną liczbę zniszczonych MT-LB. Oznacza to, że Federacja Rosyjska według wyliczeń straciła niemal 3000 pojazdów (dokładnie 2950).

Kowalenko zwraca uwagę, że według analiz Rosjanie mieli przed służbą ok. 3000 egzemplarzy MT-LB, jednak wkrótce tę liczbę zwiększono o dodatkowe 2485 jednostek wyciągniętych z magazynów. W efekcie Federacja Rosyjska dysponowała 5785 wozami wspomnianego typu.

– Całkowita liczba tych pojazdów powinna wynosić 5785, a straty w wysokości 1180 nie powinny być krytyczne. A jednak tak się stało. MT-LB obecnie prawie całkowicie zniknęły z walk, a jeśli się pojawiają, to pojedyncze sztuki – zaznaczył Kowalenko.

Ekspert zaznacza też, że wątpi w to, iż Rosjanie przed wojną dysponowali 3300 egzemplarzami transporterów MT-LB. Uważa, że jeśli policzyć straty dokładnie na 2950 jednostek, to "wszystko się układa" i stanowi dowód na to, że Federacja Rosyjska straciła rezerwy tych niegdyś jednych z popularniejszych wozów na froncie.

– Od lat wiele agencji analitycznych dokonujących ocen potęgi wojska na całym świecie błędnie opisuje potencjał armii rosyjskiej, operując danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości i podając nierealne liczby – dodał Kowalenko.

Popularny w Rosji transporter

Wspomniany MT-LB (znany również pod nazwą Obiekt-6) to pływający transporter opancerzony z lat 60. ubiegłego wieku. Wóz jest napędzany 8-cylindrowym silnikiem o mocy 240 KM, który rozpędza konstrukcję do prędkości niewiele ponad 60 km/h na lądzie oraz ok. 5 km/h w wodzie. Jego zasięg to z kolei 500 km.

MT-LB w zasadzie jest dziś pojazdem, który służy przede wszystkim do transportu żołnierzy. W jego wnętrzu mieści się bowiem łącznie 12 osób, a za zdolności ofensywne odpowiada w jego przypadku jeden karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm. Na podstawie MT-LB zbudowano w przyszłości szereg różnych pojazdów specjalnego przeznaczenia, m.in. wyposażonych w wyrzutnię rakiet, radary artyleryjskie, ale też nawet działa przeciwlotnicze lub dźwig i wyciągarkę.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski