Białoruś testuje nowy czołg. To zmodernizowany T-72B

Projekt unowocześnionego czołgu przygotowały 140. Zakłady Remontowe. Nowy pojazd, jak czytamy na łamach ZBiAM, otrzymał "nowy pancerz reaktywny – rosyjski Rielikt , chroniący przed współczesnymi przeciwpancernymi podkalibrowymi pociskami rdzeniowymi kal. 120 mm i przeciwpancernymi pociskami kierowanymi". Pojazd wyposażono też w nowy celownik – prawdopodobnie jest to termowizyjny Sosna-U.

Serwis Militarnyj zauważa z kolei, że białoruska modernizacja przypomina nieco wyglądem rosyjską wersję T-80BWM. Jeśli wersja opracowywana na zlecenie resortu obrony w Mińsku technicznie będzie zbliżona do tego modelu, można mówić o całkiem udanej konstrukcji.

Twarde już w Ukrainie. To czołgi przekazane przez Polskę

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech , w maju jeden z ukraińskich czołgistów wskazał zalety przejętego przez obrońców pojazdu T-80BWM. " W nocy na dystansie do trzech kilometrów widać wszystko – obserwujemy czasem, jak dziki przebiegają przez pole. Czołg, który zabraliśmy najeźdźcom, jest bardzo dobry. Przydał się już podczas ciężkich walk w kierunku Izium" – twierdzi ukraiński żołnierz.

W tej wersji zasięg pojazdu wynosi 500 km, podczas gdy w starszych wariantach było to ok. 335 km. We wszystkich czołgach podstawowych T-80 znajdziemy na wyposażeniu armatę gładkolufową kal. 125 mm, karabin maszynowy PK/PKM kal. 7,62 mm i wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm. Po utwardzanej drodze pojazd porusza się z prędkością maksymalną 70 km/h, a w terenie – 48 km/h.