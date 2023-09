Białoruś oskarża Polskę. Mówi o polskich śmigłowcach Mi-24

- Mogę definitywnie zaprzeczyć. Informacje, które strona białoruska zamieszcza, to są prowokacje i kłamliwe oskarżenia - przekazał Wirtualnej Polsce rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

Według Mińska do zdarzenia doszło w piątek, 1 września w rejonie berestowickim w obwodzie grodzieńskim, który znajduje się przy granicy z Polską. Śmigłowiec Mi-24 miał lecieć na bardzo małej wysokości, przekroczyć granicę, następnie pokonać dystans 1,2 km w głąb terytorium Białorusi i zawrócić.

Nie tak dawno to białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicach Białowieży. Zdarzenie miało miejsce na początku sierpnia. Dwie maszyny - Mi-24 i Mi-8МТВ-5 miały przekroczyć granicę i pokonać dystans ok. 2 km, lecąc na niskiej wysokości. Stosowanie takiej techniki sprawia, że maszyny są trudniejsze do wykrycia ze względu na fizyczne ograniczenia naziemnych stacji radiolokacyjnych. Zdarzenie zostało potwierdzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej.