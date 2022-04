Elitarna jednostka w akcji. "Aerorozvidka" pokazała możliwości zmodyfikowanych dronów

Siły Zbrojne Ukrainy wykorzystały bezzałogowe statki powietrzne do zrzucenia materiałów wybuchowych na pojazdy opancerzone należące do rosyjskiego wojska. Drony zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby przenosić broń zdolną do niszczenia sprzętu wojskowego, taką jak np. radzieckie granaty RKG-3 czy VOG-17.

Jak donosi serwis Militarnyj ukraińska jednostka bojowa "Aerorozvidka" zrzeszająca informatyków, twórców oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych po raz kolejny pokazała, w jaki sposób można wykorzystać zmodyfikowane drony do niszczenia rosyjskiego sprzętu. Do sieci trafiło nagranie pokazujące użycie oktokopterów R18, czyli wielowirnikowców wyposażonych w kamery termowizyjne do śledzenia i lokalizowania rosyjskich wojsk oraz podwieszane uzbrojenie. R18 pomogły w zniszczeniu rosyjskich bojowych wozów piechoty BMP-2.

Elitarna jednostka wykorzystuje dorny do niszczenia rosyjskiego sprzętu

R18 to urządzenie od podstaw zbudowane przez ekspertów z grupy "Aerorozvidka". Dron ma zasięg 4 km, może latać przez 40 i przenosić uzbrojenie o wadze do 5 kg. Koszt produkcji jednego takiego bezzałogowca to około 20 tys. dolarów, czyli ponad 85 tys. złotych. Warto jednak zaznaczyć, że "Aerorozvidka" zajmuje się też przerabianiem komercyjnych dronów, które pochodzą m.in. od prywatnych darczyńców. Nagranie pokazujące R18 "w akcji" można zobaczyć poniżej.

"Aerorozvidka" nie jest jedyną jednostką, która korzysta ze zmodyfikowanych dronów. Serwis Militarnyj opublikował też nagranie wykonane przez żołnierzy 93. oddzielnej brygady zmechanizowanej "Chłodny Jar". Materiał pokazuje zrzucenie ładunków na rosyjski czołg T-72B3. Najprawdopodobniej do ich stworzenia wykorzystano radzieckie granaty przeciwpancerne RKG-3, które mogą zwalczać cele opancerzone o grubości do 125 mm. Masa jednego takiego granatu to 1,07 kg, wnioskować więc można, że dron typu R18 jest w stanie przenieś około 4-5 sztuk RKG-3. Granaty tego typu wyposażone są w ładunek kumulacyjny i wybuchają po uderzeniu w cel. Promień ich rażenia to około 20 m.

Od początku rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę władze w Kijowie apelowały o przekazywanie dronów Siłom Zbrojnym Ukrainy. Na apele odpowiedzieli nie tylko Ukraińcy. Do kraju trafiają komercyjne drony z całego świata, w tym z Polski. Przykładowo, Polacy uruchomili inicjatywę społeczną o nazwie Drony na Wschód, w ramach której można przekazać swojego drona lub darowiznę na zakup potrzebnych urządzeń, które trafią do ukraińskich żołnierzy.

Nie można również zapominać o dronach wojskowych, stanowiących ważną część wsparcia militarnego kierowanego do Ukrainy. Same Stany Zjednoczone przekazały ponad 121 dronów Phoenix Ghost, które zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby ukraińskiej armii, bezzałogowe systemy powietrzne Puma czy ponad 700 dronów-kamikaze Switchblade.