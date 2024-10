Ukraiński prezydent zabiegał o wsparcie Niemiec dotyczące szybkiej procedury przyjęcia Ukrainy do NATO oraz o transfer na front pocisków manewrujących Taurus. Jest to broń, która w kontekście ukraińskiej armii pojawia się od miesięcy, ale wcześniejsze prośby były odrzucane, a ostatnia została zignorowana.

Według informacji niemieckiego dziennika, "Scholz nie powiedział stanowczo nie", ale "nie było z jego strony również żadnej pozytywnej odpowiedzi". Wcześniej niektórzy z niemieckich polityków twierdzili, że transfer tej broni były zbyt dużym ryzkiem. Zapewnia ona ogromną siłę rażenia i duży zasięg, w fakcie czego mogłaby zostać użyta do rażenia celów położonych na terytorium Rosji, co mogłoby przyczynić się do jeszcze większej eskalacji konfliktu. Poza tym pojawiały się sugestie, że niezbędne byłoby wysłanie niemieckich żołnierzy do Ukrainy, którzy pomagaliby w wykorzystaniu tych pocisków manewrujących. To również zdaniem niektórych niemieckich polityków zbyt daleko idące kroki, które mogłyby zostać odebrane jako włączanie się Niemiec do wojny.