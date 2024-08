Będą budować specjalne schrony. Już nie wiedzą, jak się bronić

Ukraińska agencja Unian informuje, że w rosyjskich mediach zaczęły się pojawiać materiały przedstawiające nowe konstrukcje zaprojektowane z myślą o ochronie lotnictwa Federacji Rosyjskiej. To schrony, które mają zabezpieczać myśliwce przed tym, co niesie największe zagrożenie ze strony ukraińskiej armii – dronami.

Armia ukraińska regularnie chwali się zniszczeniami Su-34, natomiast Rosjanie nie nadążają z bieżącą produkcją, którą byliby w stanie pokrywać straty. Od początku 2024 r. armia agresora przyjęła do służby tylko cztery takie samoloty, podczas gdy w ubiegłym roku było to tylko 12 maszyn. Przy niezmienionym tempie produkcji można więc spodziewać się, że do końca 2024 r. Rosjanie otrzymają kolejne cztery samoloty, osiągając tym samym roczną produkcję na poziomie ośmiu jednostek .

Wspomniane samoloty to wielozadaniowe bombowce taktyczne, które jednak powstały z myślą o prowadzeniu wielu różnych misji. Oznacza to więc, że Su-34 mogą prowadzić nie tylko bombardowania wrogich jednostek, ale też uczestniczyć w bezpośrednim ostrzale w walkach powietrznych. Rozpędzają się do prędkości ok. 1900 km/h, za co odpowiadają dwa silniki turboodrzutowe AŁ-31F M1, natomiast uzbrojenie w tych maszynach jest przenoszone na 12 węzłach pod kadłubem i może ważyć maksymalnie 8 t. Su-34 przystosowano m.in. do integracji z bombami z rodziny FAB, którymi Rosjanie bombardują ukraińskie miasta.