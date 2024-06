Bardzo cenny łup Ukraińców. Pierwszy taki od wielu miesięcy

T-90M to najlepszy i najcenniejszy czołg, jaki mają do dyspozycji rosyjskie oddziały biorące udział w wojnie w Ukrainie. Szacuje się, że wartość każdego z nich wynosi ok. 4,5 mln dolarów. Znajdujące się w służbie od 2020 r. maszyny posiadają nową armatę 2A46M-5 kal. 125 mm oraz usprawniony systemem kierowania ogniem Kalina. Poza tym są fabrycznie wzmocnione modułowym pancerzem reaktywnym Relikt, który chroni kadłub i wieżę. Jako dodatkowe uzbrojenie załoga może wykorzystywać dwa karabiny maszynowe - kal. 7,62 mm i kal. 12,7 mm. Silnik o mocy 1000 KM pozwala osiągać tym czołgom prędkość do ok. 65 km/h.