B-1B Lancer. 35 lat naddźwiękowej służby

Przekraczający prędkość dźwięku, strategiczny bombowiec B-1B Lancer wszedł do służby w US Air Force 35 lat temu. Brał udział w wojnach w byłej Jugosławii i na Bliskim Wschodzie, ale ani razu nie został wykorzystany do swojego głównego zadania - bombardowania Związku Radzieckiego.

B-1B Lancer miał niższą prędkość maksymalną od B-1A, ale szybciej latał na niskich pułapach (Wikimedia Commons)