B-21 "Raider". Tak ma wyglądać bombowiec przyszłości USA

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały trzy nowe wizualizacje B-21 "Raider", czyli bombowca stealth kolejnej generacji. Maszyna ma przejąć miejsce B-1 oraz B-2 w amerykańskim lotnictwie wojskowym. Nad jej powstaniem pracuje firma Northrop Grumman.

Pierwsze wizualizacje samolotu Northrop Grumman B-21 Raider przedstawiono jeszcze w 2016 roku. Już wtedy dało się wyraźnie zauważyć podobieństwo do bombowca B-2 Spirit. Dwa lata później Carl Schaefer, dowódca 412. skrzydła testowego w bazie lotniczej Edwards, publicznie ogłosił, że samolot zostanie przetestowany właśnie tam.

B-21 na nowych wizualizacjach - widać kilka szczegółów

Chociaż na zdjęciach nie widać zbyt wiele szczegółów, co prawdopodobnie jest zamierzonym działaniem, ekspert z portalu The Drive dojrzał kilka ważnych elementów konstrukcji. Przede wszystkim kształt B-21 jest zbliżony do samolotu B-2, ale jest jednak mniejszy. Ma także inny kształt krawędzi i wydaje się nie posiadać tzw. "jastrzębiego dzioba", jak jest w przypadku B-2.