Polscy piloci F-16 eskortowali amerykański bombowiec B-1B. Mariusz Błaszczak komentuje

Polscy piloci F-16 po raz drugi w tym miesiącu eskortowali przelot amerykańskiego bombowca B-1B nad Polską - poinformował na TT Mariusz Błaszczak. Szef MON podkreślił, że to dowód na to, iż jesteśmy gotowi do reagowania na wszelkie potencjalne kryzysy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Polscy piloci F-16 eskortowali amerykański bombowiec B-1B - poinformował w piątek Mariusz Błaszczak (YouTube.com)