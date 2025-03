Odkryto najstarszy krater uderzeniowy na Ziemi. Powstał miliardy lat temu

Naukowcy z Curtin University w Australii oraz z Geological Survey of Western Australia badając warstwy skalne na obszarze North Pole Dome w regionie Pilbara w Australii Zachodniej znaleźli dowody na uderzenie sporych rozmiarów kosmicznej skały sprzed 3,5 miliarda lat. Pilbara jest miejscem, w którym znajdują się jedne z najstarszych odsłoniętych skał na świecie. Według profesora Tima Johnsona z Curtin University, odkrycie to znacząco zmienia dotychczasowe założenia dotyczące starożytnej historii naszej planety. Wyniki oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "Nature Communications".

Do tej pory za najstarszy krater uderzeniowy uznawano krater Yarrabubba . Ma on 70 kilometrów średnicy i również znajduje się w zachodniej części Australii. Naukowcy z Curtin University oraz Imperial College London ustalili jego wiek w badaniach sprzed pięciu lat na 2,229 miliarda lat.

"Stożki zderzeniowe to piękne, delikatne, rozgałęzione struktury, podobne do lotki do badmintona. Są jedyną widoczną gołym okiem cechą wstrząsu, a w naturze mogą powstać tylko po uderzeniu meteorytu" – napisali autorzy badań na łamach "The Conversation".