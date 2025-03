Indie pracują nad nową bronią. Będzie "strzelać" laserem na 20 km

Indie pracują nad zaawansowaną bronią laserową o nazwie Surya. System ten, o mocy 300 kW, ma zasięg 20 km i jest przeznaczony do neutralizacji zagrożeń powietrznych, takich jak drony i pociski.

Broń laserowa Surya stanowi istotny krok naprzód w indyjskiej obronności, który ma umożliwiać skuteczne zwalczanie zagrożeń z powietrza. Dzięki wysokiej mocy i zasięgowi, system ten ma neutralizować zagrożenia na dużą odległość, zanim te zbliżą się do celu. Army Recognition zauważa, że rozwój broni laserowej Surya to znaczące wzmocnienie indyjskich zdolności obronnych w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony systemów bezzałogowych i pocisków.

Jak czytamy, Indie dołączają do elitarnego grona krajów rozwijających zaawansowane systemy laserowe. Wśród nich są Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Izrael, które również inwestują w technologie laserowe. Surya, z mocą 300 kW, plasuje Indie w czołówce tej technologicznej rywalizacji, oferując potencjał w zakresie obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej.

Broń laserowa (jaką jest Surya) oferuje wiele korzyści, w tym szybkość i precyzję działania. Lasery działają z prędkością światła, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na zagrożenia.

Dodatkowo użycie tego typu broni minimalizuje ryzyko szkód ubocznych - co jest zasługą dużej precyzji emitowanej wiązki laserowej. Stanowi to dużą zaletę w kontekście zwalczania zagrożenia w powietrzu (np. dronów) w środowisku miejskim i zamieszkałym. Laser jest też zdolny do neutralizowania zagrożeń poruszających się z większą prędkością niż drony, tj. pocisków i rakiet.