Ataki hybrydowe na granicy. Mogą uruchomić art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego

W komunikacie podkreślono: "co szczególnie istotne, w deklaracji znalazł się także zapis mówiący, że atak hybrydowy niosący dotkliwe skutki dla bezpieczeństwa sojusznika, może stać się przesłanką do wdrożenia kolektywnej obrony w ramach art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego". Ministerstwo Obrony Narodowej zaznaczyło też, że z uwagi na strategiczny charakter ochrony granicy dla całej wschodniej flanki NATO, będzie zabiegać o międzynarodowe wsparcie jego działań dotyczących ochrony granicy przed atakiem hybrydowym. "W tym kontekście liczymy na wsparcie partnerów z NATO i UE poprzez zaangażowanie na naszej granicy sił o charakterze policyjnym" - dodało MON.

Poprawie sytuacji na wschodniej granicy służyć ma również projekt Tarcza Wschód . MON tłumaczy, że zakłada on powstanie kompleksowej infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza Tarcza Wschód to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO od 1945 r. Program będzie realizowany w latach 2024-2028, a jego koszt szacowany jest na ok. 10 mld złotych.

Główne założenia Tarczy Wschód uwzględniają ułatwienie działań własnych wojsk, utrudnienie mobilności wojsk obcych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom obszarów przygranicznych. Operacja ma być połączeniem warunków terenowych z najnowocześniejszymi technologiami. Na odcinku granicy o długości ok. 700 km pojawią się różne instalacje. Będą to m.in. zapory przeciwpancerne, pola minowe, bunkry dla żołnierzy, schrony dla ludności cywilnej. Rozmieszczone zostaną również maszty-stacje bazowe, głowice optoelektroniczne, radary mikrofalowe i innego rodzaju systemy czujników.

W maju br. gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, były szef Wojsk Lotniczych w rozmowie WP Tech wyjaśnił, że budowa Tarczy Wschód to jasny sygnał dla przeciwnika. - Nie próbujcie nas atakować, nawet o tym nie myślcie, bo nie macie szans, wykrwawicie się i niczego nie osiągniecie. Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy do tej wojny nie dopuścili. Żebyśmy byli na tyle silni, zdeterminowani i przygotowani, by przeciwnik nawet nie pomyślał o ataku. A jeśli już nas zaatakuje, żebyśmy zatrzymali go w bitwie granicznej i nie pozwolili na rozwój sytuacji, jak w Ukrainie. Rosjanie weszli tam dość głęboko, okopali się i dzisiaj jest bardzo ciężko ich wyrzucić - mówił.