Czołgi Rosjan pełnią teraz inną rolę. Ukraińcy nie dają im spokoju

Petrowicz zauważył, że w ostatnim czasie Rosjanie zmniejszyli liczbę używanych wozów w atakach. Wcześniej używali nawet 20 jednostek, teraz ograniczają się do dwóch-trzech. To efekt zniszczenia znacznej ilości sprzętu przez ukraińskie siły.

Wobec problemów z dostępem do kolejnych maszyn, armia Federacji Rosyjskiej wykorzystuje czołgi w roli artylerii. Oznacza to, że czołgi służą do prowadzenia ataków z możliwie dużej odległości, jak najdalej od pierwszej linii frontu, a po oddaniu strzału natychmiast wycofują się do ukrytego stanowiska. Dzięki temu są chronione przed dronami i trudniejsze do wykrycia z powietrza.