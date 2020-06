Astronomowie odkryli gwiazdę i planetę uderzająco podobne do Słońca i Ziemi

Planeta, którą astronomowie wciąż badają, aby móc w 100 proc. potwierdzić, czym tak naprawdę jest, znajduje się w odpowiedniej odległości od swojej gwiazdy, aby na jej powierzchni znajdowały się ciekłe wody powierzchniowe. Oznacza to, że potencjalnie może nadawać się do zamieszkania przez ludzi.

Planeta i gwiazda o uderzającym podobieństwie do Ziemi i Słońca

Egzoplaneta do zamieszkania

Aby planeta została uznana za nadającą się do zamieszkania, musi okrążać stabilną gwiazdę w odległości, która umożliwia utrzymanie temperatury pozwalającej na występowanie ciekłej wody. Według niektórych szacunków, w galaktyce Drogi Mlecznej może znajdować się nawet 10 miliardów planet podobnych do Ziemi, ale do tej pory zidentyfikowano ich tylko około 4000. Większość z nich nie spełnia warunków potrzebnych do życia.