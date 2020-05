Nowa superziemia jedną z najdalszych egzoplanet. Naukowcy: "Odkrycie jedno na milion"

Astronomowie z University of Canterbury w Nowej Zelandii odkryli skalistą ezgoplanetę oddaloną o 24 723 lat świetlnych od Ziemi. Obiekt jest jednym z najdalszych tego typu, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany przez naukowców. Superziemia oznaczona jako OGLE-2018-BLG-0677Lb została odkryta za pomocą techniki mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Gwiazda macierzysta superziemii jest wyjątkowo mała. Ma masę zaledwie 0,12 razy większą od masy Słońca. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, naukowcy nie są w stanie jednoznacznie określić, czy jest to gwiazda karłowata, czy brązowy karzeł. Odległość orbitalna pomiędzy planetą a gwiazdą wynosi od 0,6 do 0,7 jednostek astronomicznych, jest więc porównywalna do dystansu jaki dzielą Wenus i Słońce.