Astronomowie odkryli egzoplanetę o wielkości co Ziemi. Okrąża swoją gwiazdę raz na 3,14 dnia

Egzoplaneta"Pi Earth", której oficjalna nazwa to K2-315b okrąża swoją gwiazdę raz na 3,14 dni. To właśnie dzięki tej liczbie zyskała swój przydomek. Czas potrzebny na wykonanie pełnego okrążenia jest podobny do stałej matematycznej π (Pi), liczby opisującej stosunek obwodu koła do jego średnicy.