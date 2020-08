AI zidentyfikowała 50 nowych planet na podstawie starych danych NASA

Astronomowie i informatycy z University of Warwick stworzyli algorytm, który umożliwił przegląd starych danych NASA, zawierających tysiące potencjalnych kandydatów na planety. Dotychczas problematyczne było ustalenie, które z obiektów są autentycznymi egzoplanetami , a które jedynie złudzeniem optycznym czy przypominającym kształt planety światłem uchwyconym przez aparat.

Sztuczna inteligencja wspiera astronomów

Okazuje się jednak, że sztuczna inteligencja może dostrzec różnice i łatwo zidentyfikować prawdziwą planetę. Naukowcy wykorzystali algorytm do analizy danych zebranych przez wycofany już z użytku Kosmiczny Teleskop Keplera. Gdy algorytm został nauczony odróżniania prawdziwych planet od fałszywych, został użyty do weryfikacji starych, niepotwierdzonych danych. Wśród nich znalazł 50 egzoplanet.

AI może zrewolucjonizować szukanie nowych planet

- Jeśli chodzi o walidację planet, nikt wcześniej nie stosował techniki uczenia maszynowego - zaznaczył David Armstrong z University of Warwick, jeden z głównych autorów badania opublikowanego na łamach "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".