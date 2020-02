Asteroida uderzy w Ziemię? NASA podaje szokujące dane, które mogą to potwierdzać

NASA z dużą dokładnością podała szansę, na to, że asteroida - wystarczająco duża, by zakłócić życie na Ziemi - uderzy w naszą planetę. Naukowcy mają również podejrzenia, gdzie spadnie kosmiczna skała.

Asteroidy pozostają jednym z największych zagrożeń dla życia na Ziemi, o czym świadczy chociażby masowe wymieranie, które miało miejsce 66 mln lat temu . O tym, że potencjalnie niebezpieczne asteroidy zbliżają się do naszej planety mówi się dosyć często, jednak na szczęście większość z nich nie stanowi realnego zagrożenia dla planety.

Niemniej NASA ostrzega, że nie jesteśmy całkiem bezpieczni. Już kilka miesięcy temu specjaliści potwierdzili, że uderzenie ogromnej asteroidy w Ziemię to tylko kwestia czasu. Chociaż badacze przyznają, że nie znają dokładnej daty, to Amerykańska Agencja Kosmiczna podała, że szansa, że asteroida wystarczająco duża, by zniszczyć miasto, uderzy w Ziemię wynosi 0,1 proc. w każdym roku.