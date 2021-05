Asteroida uderza w Ziemię. NASA już wie co będzie później

Ziemi nie udało się ochronić

O szczegółach eksperymentu pisaliśmy kilka dni wcześniej, a najważniejszym założeniem ćwiczenia było to, że fikcyjna asteroida zbliża się do Ziemi i uderzy w nią za ok. 6 miesięcy. Symulacja potwierdziła, że jeśli taki scenariusz miałby miejsce, to nie mielibyśmy szansy się ochronić.