Asteroida minęła Ziemię z prędkością 90 tys. km/h. Badacze zaobserwowali coś jeszcze

Duża asteroida przeleciała w zeszłym tygodniu niedaleko Ziemi i chociaż koniec świata nam nie groził, to naukowcy bacznie obserwowali kosmiczną skałę. Na jednym ze zdjęć zauważyli coś ciekawego.

Miniaturowy księżyc krążący wokół asteroidy miał zaledwie 70 metrów długości, ale i tak udało się go uwiecznić na zdjęciu. Porusza się wokół asteroidy w odległości ok. 360 metrów, a pełen obrót zajmuje mu ok. 49 godzin.

Nie jest to pierwsza asteroida, która zbliżyła się do Ziemi z własnym księżycem, ale dla naukowców to zawsze ciekawy temat badań. Z ok. 16 000 asteroid krążących w pobliżu naszej planety jedynie ok. 60 posiada własnego satelitę. Wokół niektórych krążą nawet dwa księżyce. Naukowcy przyznają jednak, że dane mogą być niekompletne a wiele satelitów wciąż niewykrytych.